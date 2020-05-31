Журналистов в Миннеаполисе начали разгонять слезоточивым газом

Массовые беспорядки уже несколько дней продолжаются в американском Миннеаполисе. Разгоняющие протестующих полицейские распылили слезоточивый газ на журналистов.

Сотрудники телеканала VICE и РИА «Новости» находились на территории заправки в районе беспорядков, пишет российское агентство. Бойцы Нацгвардии разогнали бунтующих жителей, разрешили журналистам остаться на месте и уехали. Через некоторое время подъехал автобус с полицейскими, которые начали стрелять резиновыми пулями.

Журналисты начали кричать правоохранителям, что являются работниками СМИ. После этого их завели в здание заправки, поставили на колени и начали проверять удостоверения. Несмотря на все доказательства, полиция распылила слезоточивый спрей в лицо одного из членов съемочной группы. Затем едкий газ пустили в другого журналиста. В итоге людей отпустили, но им потребовалось время, чтобы прийти в себя.

Погромы и беспорядки в Миннеаполисе начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб по вине сотрудников полиции. Протестующие вышли на улицы, требуя справедливости. На их разгон президент Дональд Трамп отправил 500 бойцов Нацгвардии. Полицейские задержали уже почти 1400 человек, а в некоторых штатах ввели режим ЧС.