Трамп лично следил за стычками у Белого дома и грозил протестующим из Twitter

Президент США Дональд Трамп лично наблюдал за стычками протестующих с сотрудниками Секретной службы перед Белым домом в ночь на 30 мая. Об этом он рассказал в Twitter.

Американский лидер похвалил свою охрану и назвал ее профессиональной и очень крутой.

«Я был внутри [Белого дома], наблюдал за каждым движением и не мог чувствовать себя в большей безопасности», — добавил Трамп.

В следующем твите он написал: «Большая профессионально организованная толпа, но никто не был близок к тому, чтобы преодолеть ограждение. Если бы они смогли, то встретились бы с самыми злобными собаками и самым зловещим оружием, которое я когда-либо видел».

Трамп добавил, что в этом случае протестующие действительно пострадали бы.

По мнению президента США, протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память о погибшем в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде.

Силовики сдерживали протестующих у Белого дома более пяти часов. Они не предпринимали против недовольных никаких действий, охраняя президентскую резиденцию за ограждением.

Ранее Трамп назвал действия полицейских при задержании Флойда ужасными. По его мнению, правоохранители совершили «ужасное нападение».

Массовые беспорядки проходят в нескольких десятках крупных городов Америки. Граждане бунтуют после убийства белым полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Трамп ввел в некоторые города национальную гвардию.