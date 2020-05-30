СМИ: режим ЧС ввели в Атланте из-за протестов
Губернатор Джорджии Брайан Кемп принял это решение по просьбе главы Атланты мэра Атланты Кейши Лэнс Боттомс. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся толпу в город перебросят около 500 бойцов национальной гвардии Соединенных Штатов.
Протестующие разгромили штаб-квартиру CNN, закрасили логотип и атаковали полицейских. Возле здания сожгли американский флаг.
Лэнс обратилась к протестующим с требованием разойтись по домам и добиваться изменений на выборах, но участники беспорядков проигнорировали ее призыв.
Массовые беспорядки начались в Миннеаполисе после убийства темнокожего Джорджа Флойда во время задержания полицией. Акции протеста переросли в массовые погромы и мародерство. Президент США Дональд Трамп ввел в город нацгвардию.
Ситуация вышла из-под контроля: протесты начались и в других американских городах. Спустя три дня после инцидента, полицейского Дерека Шовина, который прижимал коленом голову Флойда к асфальту, задержали.