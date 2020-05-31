СМИ назвали число задержанных во время массовых беспорядков в США

Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов за три дня задержали 1383 бунтовщика. Как пишет АР, это число может быть больше.

Задержания прошли в 17 крупных американских городах, где уже несколько дней толпы людей протестуют после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Инцидент произошел в Миннеаполисе (штат Миннесота). Сначала на улицы вышли жители этого города. Протесты переросли в массовые погромы и мародерство. Люди начали громить и грабить супермаркеты.

Беспорядки вышли за пределы Миннесоты. Протестующие пришли к Белому дому, где столкнулись с сотрудниками Секретной службы Соединенных Штатов. В некоторых городах власти ввели режим ЧС и попросили помощи у национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп пообещал использовать «неограниченную мощь военных», если власти штатов не остановят массовые беспорядки.