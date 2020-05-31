    31 мая 2020, 08:02

    СМИ назвали число задержанных во время массовых беспорядков в США

    Андрей Иванов

    Полицейские и силовики задержали почти 1400 человек во время массовых беспорядков в США. Власти некоторых городов ввели режим ЧС. Утихомирить разбушевавшиеся толпы помогают бойцы нацгвардии. Об этом сообщило агентство Associated Press.
    СМИ назвали число задержанных во время массовых беспорядков в США

    Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов за три дня задержали 1383 бунтовщика. Как пишет АР, это число может быть больше.

    Задержания прошли в 17 крупных американских городах, где уже несколько дней толпы людей протестуют после убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

    Инцидент произошел в Миннеаполисе (штат Миннесота). Сначала на улицы вышли жители этого города. Протесты переросли в массовые погромы и мародерство. Люди начали громить и грабить супермаркеты.

    Беспорядки вышли за пределы Миннесоты. Протестующие пришли к Белому дому, где столкнулись с сотрудниками Секретной службы Соединенных Штатов. В некоторых городах власти ввели режим ЧС и попросили помощи у национальной гвардии.

    Президент США Дональд Трамп пообещал использовать «неограниченную мощь военных», если власти штатов не остановят массовые беспорядки.