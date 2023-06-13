Мир 13 июня 2023, 14:16 «Жив и жить буду». Лукашенко ответил на слухи об ухудшении здоровья Президент Белоруссии Лукашенко опроверг слухи о проблемах со здоровьем РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слухи об ухудшении своего здоровья рекомендацией не волноваться. Об этом он заявил в ходе посещения одного из предприятий в Минской области, написало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусский лидер назвал информацию о его плохом самочувствии, которая муссировалась в СМИ, «жуткой неправдой». Лукашенко пояснил, что из-за большого количества намеченных мероприятий ему пришлось переносить болезнь на ногах, а это влечет за собой более длительное восстановление.

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«Вы не волнуйтесь: я еще жив и жить буду», — сказал президент Белоруссии.

Слухи об ухудшении здоровья Лукашенко начали распространяться в начале мая. Президент Белоруссии пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, а также отказался от публичных мероприятий после Парада Победы в Москве и срочно уехал в Минск. Издание «Наша Нива» сообщило, что президент заболел гриппом. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подтвердил факт болезни, но опроверг слух о ковиде.