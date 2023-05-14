Власть 14 мая 2023, 23:40 Информацию о болезни Лукашенко подтвердили в Госдуме Депутат Госдумы Затулин: у Лукашенко проблемы со здоровьем РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал появляться на публике из-за болезни. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью изданию «Подъем».

Он отметил, что в проблемах со здоровьем у Лукашенко нет ничего сверхъестественного.

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«Это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то что человек заболел, счел своим долгом приехать [8 мая] в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске», — подчеркнул парламентарий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не участвовал в церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Поздравление главы государства опубликовали на его сайте. Во время церемонии его поручили зачитать премьер-министру республики Роману Головченко.

Белорусского лидера также не было на неформальном завтраке лидеров СНГ в Кремле, которые приезжали на парад Победы в Москву. Лукашенко находился в российской столице с рабочим визитом 8–9 мая.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отсутствие белорусского лидера на завтраке в Кремле срочным отъездом в Минск.