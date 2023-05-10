Мир 10 мая 2023, 13:33 Отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке после парада объяснили в Кремле Песков: Лукашенко пропустил неформальный завтрак 9 Мая из-за возвращения в Минск РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил неформальный завтрак в Кремле 9 мая, поскольку ему нужно было вернуться в Минск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В белорусской столице также проходили праздничные мероприятия, и лидер республики должен был на них присутствовать, сообщил ТАСС.

В ответ на вопрос, связано ли было отсутствие Лукашенко на завтраке с состоянием здоровья, Песков заявил, что считает некорректным говорить на эту тему.

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Он подчеркнул, что у Лукашенко были мероприятия в Минске в честь Дня Победы, поэтому ему нужно было скорее вернуться в Белоруссию.

В рамках рабочей поездки в Москву президент республики успел принять участие в нескольких торжественных событиях. Побывал на параде на Красной площади и был участником возложения цветов к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

«Он был вместе с нами, разделил с нами радость Дня Победы», — подчеркнул Песков.