Мир 14 мая 2023, 15:34 Лукашенко не приехал на праздник на фоне слухов о болезни Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Мероприятие транслировал канал СБ ТВ.

Поздравление президента опубликовали на его сайте. Но во время церемонии его зачитал премьер-министр республики Роман Головченко.

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«Сердечно поздравляю вас с Днем государственного флага, <…> герба и <…> гимна Республики Беларусь. В этих символах <…> отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа», — написал Лукашенко.

По информации белорусского издания «Наша Нива», президент заразился гриппом.

Лукашенко не принимал участия в публичных мероприятиях после парада Победы в Москве. Отсутствие белорусского лидера на завтраке в Кремле 9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил срочным отъездом Лукашенко в Минск. Он счел некорректным обсуждение состояние здоровья главы Белоруссии.