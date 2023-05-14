14 мая 2023, 15:34
Лукашенко не приехал на праздник на фоне слухов о болезни
Лукашенко пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна страны. Мероприятие транслировал канал СБ ТВ.
Поздравление президента опубликовали на его сайте. Но во время церемонии его зачитал премьер-министр республики Роман Головченко.
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«Сердечно поздравляю вас с Днем государственного флага, <…> герба и <…> гимна Республики Беларусь. В этих символах <…> отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь народа», — написал Лукашенко.
По информации белорусского издания «Наша Нива», президент заразился гриппом.
Лукашенко не принимал участия в публичных мероприятиях после парада Победы в Москве. Отсутствие белорусского лидера на завтраке в Кремле 9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил срочным отъездом Лукашенко в Минск. Он счел некорректным обсуждение состояние здоровья главы Белоруссии.
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