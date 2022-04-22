Жительница ЛНР пострадала при обстреле со стороны ВСУ

Женщина 46 лет пострадала при обстреле населенного пункта Фрунзе в Луганской Народной Республике со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки 21 апреля со стороны ВСУ зафиксировано два обстрела территории республики: по населенным пунктам Донецкий и Фрунзе. Применялись артиллерийские орудия калибром 152 миллиметра (восемь снарядов) и реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (10 снарядов).

Во Фрунзе оказались повреждены и разрушены 13 жилых домов и два легковых автомобиля. В Донецком повреждены три жилых дома.

Днем раньше в ЛНР при обстрелах со стороны Украины пострадали здание детского сада и восемь жилых домов.

Военные Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили путь на Харьков.

А 20 апреля Народная милиция ЛНР получила полный контроль над городом Рубежное.