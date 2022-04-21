Здание детсада и 8 жилых домов пострадали при обстрелах ЛНР со стороны ВСУ

В Луганской Народной Республике за сутки 20 апреля зафиксировали два обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. В населенном пункте Золотое-5 оказались повреждены восемь жилых домов и здание детского сада «Березка», сообщило в Telegram представительство Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня в ЛНР.

Помимо Золотого-5, ВСУ обстреляли Донецкий. По населенным пунктам совершили удары с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (11 снарядов).

Народная милиция Луганской Народной Республики 20 апреля получила полный контроль над городом Рубежное. Кроме того, бойцы чеченской Росгвардии и ЛНР заняли Кременную и Старую Краснянку.

В одном из освобожденных населенных пунктов республики обнаружили вырытые ВСУ траншеи и установленные огневые точки. Очевидно, украинская сторона планировала развернуть там военные действия, однако вместо этого пришлось покинуть территорию.