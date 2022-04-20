НМ ЛНР получила полный контроль над Рубежным

Город Рубежное в ЛНР полностью зачищен от нацистов. Об этом объявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Освобождение Рубежного он назвал ожидаемым событием.

«Бойцы учебно-тренировочного центра СОБР „Ахмат“ совместно с российскими военнослужащими и подразделениями Народной милиции ЛНР выдавили нацистскую погань с территории города», — написал Кадыров.

К посту он прикрепил видеозапись, которую ему прислали земляки. Они показали своему лидеру, как водрузили флаг Чечни на постамент при въезде в Рубежное. Уже находящийся там российский триколор они не трогали. Также они пока сохранили краску на постаменте — сооружение было в цветах флага Украины. Кадыров написал, что стяг Чечни водрузил заместитель командира подразделения Хасейн Мудуев.

Глава Чечни предположил, что флаги России и кавказской республики, установленные на въезде в город, станут дополнительной охраной Рубежного от нацистов.

«Теперь каждый последователь бандеровской идеологии сто раз подумает, прежде чем сделать шаг в сторону Рубежного. Если даже и осмелится, этот шаг обойдется ему крайне дорого, так как чеченские силовики крепко основались в городе и уже приступили к круглосуточной охране его жителей», — отметил Кадыров.

Во время зачистки Рубежного от нацистов Россия регулярно поддерживала местных жителей. Например, 18 апреля «Известия» сообщили о прибытии в город новой партии гуманитарной помощи.