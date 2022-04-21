facebook_pixel
    21 апреля 2022, 09:53

    Войска ЛНР дошли до Харьковской области

    Глава МВД ЛНР Корнет сообщил, что луганские войска дошли до Харьковской области

    Александр Иванов

    Военные Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили путь на Харьков. Такое заявление сделал глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

    Войска ЛНР дошли до Харьковской области

    «Сегодня встретились подразделения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики на стыке двух областей: Луганской Народной Республики и Харьковской области. <…> Теперь дорога из республики в Харьковскую область свободна и безопасна», — рассказал он РИА «Новости».

    По его словам, она может использоваться для подвоза продуктов питания и обеспечения нормальной жизни для местного населения.

    Ранее Корнет сообщил, что почти полсотни украинских полицейских хотят вернуться на службу в полицию Купянска Харьковской области. Там они будут работать с правоохранителями из ЛНР. Он отметил, что руководство ведомства в этом городе в большинстве своем сбежало, остались рядовые сотрудники.