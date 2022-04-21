Войска ЛНР дошли до Харьковской области

Военные Луганской Народной Республики вышли на границу Харьковской области и освободили путь на Харьков. Такое заявление сделал глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

«Сегодня встретились подразделения Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики на стыке двух областей: Луганской Народной Республики и Харьковской области. <…> Теперь дорога из республики в Харьковскую область свободна и безопасна», — рассказал он РИА «Новости».

По его словам, она может использоваться для подвоза продуктов питания и обеспечения нормальной жизни для местного населения.

Ранее Корнет сообщил, что почти полсотни украинских полицейских хотят вернуться на службу в полицию Купянска Харьковской области. Там они будут работать с правоохранителями из ЛНР. Он отметил, что руководство ведомства в этом городе в большинстве своем сбежало, остались рядовые сотрудники.