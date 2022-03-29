Жителям Рубежного в ЛНР привезли продукты и медикаменты

Жителям города Рубежное в Луганской Народной Республике доставили еду, медикаменты и предметы первой необходимости. Гуманитарную помощь привезли подразделения Народной милиции ЛНР.

Помимо этого, военные помогли мирным жителям Рубежного эвакуироваться из города в безопасные населенные пункты республики.

Ранее украинские националисты открыли огонь по мирным жителям во время их эвакуации из Рубежного. Один из горожан рассказал, как ВСУ стреляли по жилым кварталам, чтобы продемонстрировать разрушения западной прессе.

Первую партию гуманитарной помощи в Рубежное удалось привезти 18 марта. Людям приходилось жить без водоснабжения и электричества. Продукты и лекарства тоже покупать было негде.

В крайне тяжелом положении находятся жители и других населенных пунктов Донбасса. Людям не дают покинуть города украинские нацбатальоны. Об этом сообщали жители Мариуполя и Волновахи, которым неделями приходилось жить в подвалах.