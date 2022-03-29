Волноваху бросили в руинах и без воды. Репортаж о жизни с нацбатами

После побега украинских боевиков от Волновахи остались одни руины и боевые снаряды возле домов. Местные жители рассказали корреспонденту «360», что им пришлось пережить недели в подвалах без еды и воды, увидеть, как их дома горят и рушатся на их же глазах. Сейчас выживать помогает только гуманитарная помощь ДНР и России.

Жизнь на развалинах

В Донбассе с начала эскалации конфликта погибли 67 мирных жителей, сотни ранены, из них 53 ребенка. Волноваха, отбитая у украинских националистов, лежит в руинах. ВСУ и нацбатальоны вызывали огонь на жилые дома, больницы, школы и детские сады, используя гражданское население как живой щит.

Город больше не похож на себя. Вместо домов здесь обгоревшие и полуразрушенные груды кирпичей. От некоторых зданий не осталось ничего.

Валентина Василенко, больше 50 лет проработавшая медсестрой в больнице Волновахи, лишилась своего дома — ее квартира сгорела после попадания снаряда ВСУ.

«Я была до последнего в доме. <…> И тут подходит танк. С одной стороны встал, с другой стороны дома, во двор к нам заехали. Я документы об окончании [медицинского училища] не успела взять — все сгорело», — рассказала она.

Валентина Василенко успела добежать до больницы — в подвале находилось физиотерапевтическое отделение, где она проработала всю жизнь.

И тут начали бомбить. Это страшно и ужасно, когда расстреливают тебя в упор. Я из окна видела, как попала первая [бомба], потом у нашего доктора машина сгорела Валентина Василенко.

Позднее националисты просили у населения воду, искали машины. Из гаражей больницы, по словам Валентины Василенко, хотели забрать служебные скорые, снимали колеса с поврежденных автомобилей, чтобы забрать себе и уехать из города.

В больнице, где работала Валентина Василенко, не осталось ни кабинетов, ни палат. В коридорах валяются стреляные гильзы, обломки стен и потолка, растерзанная мебель и оборудование. Медсестра с горечью добавила, что недавно здесь делали ремонт, обновляли аппаратуру.

В таких же руинах местная школа. Мебель из кабинетов выносили — здесь располагался один из огневых пунктов украинских боевиков. В классах теперь валяются осколки выбитых стекол, обрывки учебников и выбитые оконные рамы.

Некоторые помещения невозможно узнать — рухнули перекрытия, остались только стены, но и они повреждены. Здесь же, в помещениях школы, националисты бросили часть амуниции — форму и противогазы.

Гуманитарная катастрофа

С тех пор, как националисты разрушили Волноваху практически до основания, Валентина Василенко жила в подвале больницы вместе с другими уцелевшими горожанами. Там же больным по мере возможностей оказывали помощь. Две женщины родили в этом подвале.

Когда приехали российские военные, первым делом они забрали раненых и больных, а также рожениц.

«Российские военные помогают продуктами. Привозили одежду, но надо же подбирать все на себя. Больных сразу вывозили. У нас в подвале даже роженицы были, а потом они прислали машину и вывезли», — рассказала Валентина Василенко.

Жители Мариуполя неделями были заложниками украинских националистов и были вынуждены сидеть в подвалах и своих квартирах — боевики даже не давали им выйти за водой или продуктами, рассказал «360» волонтер Константин Кочан, мобилизованный в Народную милицию ДНР.

Националисты, по словам Кочана, устраивали в жилых домах пулеметные расчеты, ставили корректировщиков, минометчиков и снайперов. Жителям дома даже не всегда позволяли спрятаться в подвалах.

Либо они всех людей в подвал сгоняют, чтобы они не выходили, либо заваривают в их же квартирах. Так что у людей нет технической возможности выйти, пока не освободят данное жилое здание наши военные Константин Кочан.

Сейчас жителей Мариуполя эвакуируют, в том числе и в Волноваху. Кто-то сутками напролет стоит в очереди на въезд в город, но даже это кажется счастьем, потому что они больше не боятся обстрелов националистов.

Некоторым жителям Волновахи приходилось сливать воду из батарей, чтобы просто напиться — в сутки националисты выпускали за водой по одному человеку.

«Если человек не возвращался, всех его соседей расстреливали», — рассказал Кочан.

В Волновахе сейчас организовывают пункт временного размещения для горожан и для жителей Мариуполя. Ежедневно сюда привозят до пяти тысяч продуктовых наборов. Сейчас город держится на гуманитарных грузах из Донецка и России.