Первую партию гуманитарной помощи привезли в Рубежное

Жителям города Рубежное привезли первую партию гуманитарной помощи. Доставкой груза занялась Народная милиция Луганской Народной Республики.

«Сегодня мы здесь пытаемся организовать местное население, чтобы было понимание, сколько людей где живет. Начинаем помогать гуманитарной помощью. Первую партию соответственно привезли», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он добавил, что жители ЛНР собирают гуманитарную помощь, чтобы помочь своим соотечественникам. Весь собранный груз старается доставить Народная милиция, написало РИА «Новости».

Ранее оборонное ведомство республики заявило, что бои за Рубежное продолжаются. Населенный пункт остался без электричества и водоснабжения. По словам местных жителей, поставки продуктов прекратились еще 5 марта.

Военнослужащие Луганской Народной Республики продолжают освобождать Рубежное от украинских националистов. Они эвакуируют людей из опасных районов и очищают отобранные у жителей квартиры от националистов. Бойцы Народной милиции ЛНР уже подняли Знамя Победы над администрацией города.