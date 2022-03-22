Жители города Рубежное Северодонецкого района Луганской области сообщили РИА «Новости» о продолжении уличных боев между украинскими силовиками и армией ЛНР. По словам горожан, перестрелки шли весь понедельник и всю ночь на вторник.

«Силы Луганской народной республики контролируют около половины города. Вторая половина — под украинскими военными», — пояснил агентству местный житель.

Он также рассказал об артиллерийских дуэлях в Северодонецком районе. На сильные обстрелы пожаловались также жители Лисичанска и Северодонецка. Мирное население вынуждено ночевать в подвалах или пытаться уехать.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские националисты открыли огонь по мирным жителям во время их эвакуации из Рубежного.

Также один из горожан сообщил, что украинские военные стреляли по жилым кварталам, чтобы продемонстрировать разрушения западной прессе, при этом представив все так, будто обстрелы совершали не они.

В Рубежное 18 марта привезли первую партию гуманитарной помощи. Населенный пункт остался без электричества и водоснабжения, поставки продуктов прекратились еще в начале месяца.