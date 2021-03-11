Житель Германии приехал в Россию ради прививки от коронавируса

Житель Германии Штефан Хайлеман вместе с семьей специально прилетел в Москву за прививкой от коронавируса «Спутник V». Об этом написало немецкое издание Focus.

«Тут не нужно предварительно записываться, и очередь была небольшой. <…> Конечно, я все продумал и тщательно изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия», — рассказал Хайлеман.

Он задумался о вакцине после того, как его знакомый скончался от COVID-19. За прививкой он вместе с детьми и женой приехал в Москву. Вакцину семья получила в ГУМе. Российскую прививку немец считает лучшей на сегодняшний день. Перед тем, как принять решение, он все тщательно изучил.

Хайлеман рассказал, что после введения препарата почувствовал себя разбитым, у него также немного поднялась температура. Но на следующий день уже все прошло. Он положительно оценил жизнь в России. Ему понравилось, что в стране открыты магазины и рестораны, а по улице можно передвигаться свободно. Для ФРГ это пока непозволительная роскошь.

Авторы статьи отметили, что у России свой путь борьбы с эпидемией — жесткого локдауна нет, особых ограничений тоже нет, но количество новых случаев коронавируса постепенно снижается.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что в России пока еще нельзя отказываться от масочного режима, даже несмотря на спад заболеваемости.