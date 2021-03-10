Попова выступила против отмены масочного режима, несмотря на спад ковида

В России пока еще нельзя отказываться от масочного режима, несмотря на то, что в стране наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться», — сказала Попова, выступая на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Главный санитарный врач страны отметила, что все еще существуют эпидемические риски. Это связано с тем, что многие россияне после праздников вернулись в страну из-за рубежа, указала она. Попова также призвала учитывать, что в ряде регионов сейчас снимают запреты на перемещение и отменяют обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Она подытожила, что в связи с этим масочный режим должен сохраняться, сообщил ТАСС.

Попова также заявила, что пока не видит необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Инфекционист Сергей Вознесенский ранее заявил, что масочный режим и разрешение на все виды массовых мероприятий будут одними из последних действующих мер, которые отменят в России.