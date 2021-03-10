Российские власти не будут удерживать граждан страны, которые захотят провести свой отпуск за границей. Разумеется, многие будут небезосновательно опасаться выезжать из страны на привычные курорты из-за сложной эпидемической обстановки в разных странах.

Об этом на заседании правительства сказал президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», — приводит его слова «Интерфакс».

Глава государства предупредил, что во многих странах обстановка «непростая, если не сказать, сложная». Например, в странах южной Европы ситуация с коронавирусом не улучшается.

«При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», — добавил Путин.

Однако он признал, что быстро решить эту задачу нельзя, так как она требует времени, денег и поддержки государства.

Руководитель транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин назвал самые популярные среди россиян направления зарубежного туризма — Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар.