Альтштейн: переболевшие ковидом могут заразиться новым штаммами

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, что коронавирусом можно заразиться повторно, так как у него много разных штаммов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Он сослался на разработчиков вакцины от коронавируса Novavax. По их данным, те, кто уже перенес инфекцию, могут заразиться другими штаммами, но, вероятно, в более легкой форме.

«В целом, исследование вакцины Novavax сейчас продолжаются и в США, и в Мексике и полностью не завершены, хотя общее впечатление от вакцины благоприятное», — рассказал вирусолог.