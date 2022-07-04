Жертвами массовых беспорядков в Узбекистане стали 18 человек

Беспорядки в Каракалпакии закончились гибелью 18 человек. Кроме них в общей сложности пострадали еще 243 человека. Такое заявление сделал представитель Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

«В ходе массовых беспорядков, прошедших в Нукусе 1 и 2 июля, погибли 18 человек. Всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов», — сказал Маматов в эфире телеканала «Узбекистан 24».

Протесты начались из-за готовящихся поправок к конституции, которые могут лишить Каракалпакстан автономии. В регионе установили комендантский час и вели режим ЧП до 2 августа.

После случившегося парламент Узбекистана принял решение сохранить в проекте поправок к конституции страны суверенитет Каракалпакии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил мнение, что беспорядки в Каракалпакии готовились по отработанному сценарию.