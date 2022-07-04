Суверенитет Каракалпакии сохранят в проекте поправок к Конституции Узбекистана

Статус суверенитета автономной республики Каракалпакия сохранят в проекте поправок к Конституции Узбекистана. Такое решение приняли в ходе голосования в парламенте.

Депутаты единогласно выступили за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 Конституции Узбекистана в существующей редакции, написало РИА «Новости».

Беспорядки в Каракалпакии вспыхнули 1 июля. В городе Нукусе на улицы вышли тысячи людей, которые выступили против поправок к конституции, лишающих регион автономии. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что протесты готовились по отработанному на других странах сценарию «злонамеренных государств».

При этом он предложил сохранить в конституции республики пункт о суверенитете Каракалпакии. Сейчас на территории автономной республики введен режим ЧП. Он продлится с 3 июля до 2 августа.