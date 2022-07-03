Каракалпаки давно боялись за свой суверенитет. Что предшествовало июльским протестам

В Каракалпакии до 2 августа ввели режим ЧП и установили комендантский час. Протесты, сотрясающие республику уже несколько дней, возникли из-за планируемых поправок к Конституции, которые могут лишить регион автономии. Активисты попытались захватить власть. «360» разобрался, как Каракалпакстан получил автономию и почему боится ее потерять.

Каракалпакстан — суверенная республика, входящая в состав Узбекистана и занимающая 40% его территории. Население — почти два миллиона человек, из них примерно по 30% — каракалпаки и узбеки, остальные — казахи, русские, украинцы и другие. Официальных языка два: каракалпакский и узбекский. У республики собственные герб, флаг, гимн, конституция и правительство. Она самостоятельно решает вопросы своего административно-территориального устройства.

Обстановка в Каракалпакии тяжелая: не хватает питьевой воды (более 85% территории республики — пустыня Кызылкум), высыхает Аральское море. А в последнее время напряженной стала и политическая обстановка — Каракалпакия боится за свою автономию.

Бескровного развода не будет

История Каракалпакии началась с неофициального образования Каракалпакской автономной области с центром в городе Турткуль в 1924 году. На следующий год ее утвердили в составе Киргизской АССР, в 1930-м — переподчинили РСФСР, в 1932-м — преобразовали в АССР. Столицей стал Нукус. В 1933 году АССР вошла в состав Узбекской ССР. В Каракалпакскую ее переименовали в 1964 году.

В 1990 году на сессии Верховного совета Каракалпакской АССР подписали Декларацию о государственном суверенитете. Согласно ей, государство могло получить полную независимость на основании всеобщего референдума его народа.

В 1992 году АССР преобразована в Республику Каракалпакстан, при этом осталась в составе Узбекистана. В следующем году был подписан 20-летний межгосударственный договор о вхождении в состав Узбекистана. Согласно документу, Каракалпакстан при желании мог отсоединиться от Узбекистана, но только с его согласия. Как отметил «Росбалт», прецедентов бескровного «развода» на пространстве бывшего СССР пока нет.

По данным Asia Terra, власти Узбекистана не слишком считаются с каракалпаками. Например, в прошлом году решили принудительно перевести их письменность на латиницу. Каракалпаки сочли это посягательством на их суверенитет и язык и устроили массовые протесты, которые переросли в столкновения с МВД и Нацгвардией.

Срок договора о вхождении Каракалпакии в состав Узбекистана истек в 2013 году. Население «требует удовлетворения своих конституционных прав», заявил один из лидеров оппозиции в 2021 году. СМИ уже тогда не исключили, что Каракалпакия будет раскручивать вопрос «полного суверенитета», притом что Узбекистан с большой долей вероятности не захочет ее отпускать. По сути, примерно так и случилось.

Пока президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил не вносить поправки в статьи Конституции о суверенитете автономии, которые так разгневали жителей. Остается наблюдать за развитием событий.