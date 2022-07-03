Беспорядки в Каракалпакии готовились по отработанному на других странах сценарию «злонамеренных государств». Такое заявление сделал глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его слова процитировал ТАСС.

«Злонамеренные силы пытаются дестабилизировать и раскачать ситуацию в Узбекистане под предлогом протеста против конституционных реформ», — сказал он.

Мирзиеев заявил, что при организации беспорядков в регионе применялись «отработанные технологии». Среди них он упомянул распространение фейков и активное использование социальных сетей. По его словам, «деструктивные силы» призывают население к антиконституционным действиям и подрывают доверие к власти.

«Их главная цель — дестабилизировать общество, подорвать доверие к проводимой нашим государством политике созидания, подорвать территориальную целостность Узбекистана», — сказал Мирзиеев.

Также он сказал, что во время протестов есть пострадавшие и среди мирного населения, и среди правоохранителей.