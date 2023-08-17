Мир 17 августа 2023, 15:16 Акции сожжения Корана показали истинное отношение к мусульманам — Кадыров Кадыров призвал лидеров исламских стран к открытому осуждению сожжения Корана РИА «Новости»

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Разрешение провести в Европе акции с сожжением Корана и безнаказанность тех, кто это сделал, показали отношение демократических государств к исламу. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале призвал лидеров мусульманских стран ответить на акции.

«Полная безнаказанность участников и организаторов подобных диверсий наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение так называемых демократических государств к их правам», — сказал он.

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Исламский мир, по словам Кадырова, столкнулся с беспрецедентным вызовом. Он предупредил, что продолжение акций доведет ситуацию до точки невозврата.

Главу Чечни возмутило, что мусульмане продолжили жить в странах, где прошли такие акции, а исламские государства не предприняли существенных шагов для защиты своей религии.

Опасностью таких провокаций станет то, что дети посчитают религию немодной, превратятся в потребителей и заменят бога долларом, объяснил он. Кадыров призвал лидеров к действию.

Впервые с 2016 года в Швеции повысили уровень террористической угрозы до четвертого из пяти, сообщили «Известия». Власти приняли такое решение из-за реакции жителей на акции с Кораном.