Желание США назвать Россию страной-террористом объяснили неработающими санкциями

Введенные против России санкции не оказали никакого эффекта, поэтому США пошли на новый шаг и вспомнили о статусе страны-террориста. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил первый заместитель главы комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

Депутат подчеркнул, что это очередная попытка американцев испортить отношения России с международными партнерами.

«Они не знают уже, что придумать, санкции не достигают результатов, которых они ожидают. Вот и пытаются таким образом осложнить отношения России со всеми странами», — заявил Чепа.

СМИ сообщили, что инициатива о придании России статуса спонсора терроризма принадлежала спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси. По данным издания Politico, она пригрозила главе Госдепа Энтони Блинкену, что если ведомство само не пойдет на этот шаг, то это сделает конгресс.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и США находятся на нулевой отметке, а какой-либо диалог между двумя странами отсутствует.