Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сказала госсекретарю Энтони Блинкену, что Конгресс сам внесет РФ в список стран-спонсоров терроризма, если Госдепартамент этого не сделает. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Пелоси обратилась к… Блинкену с посланием: признайте Россию страной-спонсором терроризма, в противном случае это сделает Конгресс», — сказано в статье издания.

Пелоси сделала предупреждения во время телефонного разговора с Блинкеном. По сведениям издания, некоторые конкрессмены полагают, что смогут принять закон без участия Госдепартамента.

«Очевидно, что принятие конгрессом закона — это более сложный путь, чем решение секретаря, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для усиления экономического давления на (президента РФ Владимира) Путина и ужесточения риторики в его адрес», — привела газета слова неназванного сотрудника Конгресса.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс еще в апреле заявлял, что США изучают возможность включения России в список «пособников террористов». Российские власти назвали подобное высказывание «пропагандистским ходом» и пообещали ответные меры в случае принятие подобного решения. Об этом написало РИА «Новости».