Конгресс США планирует добиться признания России государством — спонсором терроризма. На этом настаивает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Правда, в этот перечень, скорее, нужно было внести сами Штаты, которые финансируют убийство мирных жителей в Донбассе. Включение в список грозит государствам санкциями и дополнительной порцией порицания. Россию удивить этим уже сложно.

Россию предложили причислить к спонсорам терроризма

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси потребовала у госсекретаря Энтони Блинкена включить Россию в список государств — спонсоров терроризма. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. По данным СМИ, во время телефонного разговора с главой Госдепартамента Пелоси заявила, что конгресс сам начнет процедуру признания РФ спонсором терроризма, если этого не сделает дипломатическое ведомство. Ранее Госдепартамент получил право включать страны в этот перечень, однако в случае с Россией ведомство пока что не предприняло соответствующих шагов.

«Принятие закона [о включении РФ в список] конгрессом, очевидно, является более сложным путем, чем назначение госсекретарем, но это даст администрации политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — пояснили источники Politico.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом сотрудники Госдепартамента, а также помощники Пелоси отказались комментировать эту ситуацию. Еще весной Блинкен заявил, что США могут внести Россию в список государств — спонсоров терроризма из-за боевых действий на Украине.

«Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ», — подчеркнул тогда госсекретарь.

Настоящие спонсоры терроризма — это США

Именно госсекретарь США Хиллари Клинтон с восторгом комментировала убийство бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом «360» напомнила публицист и блогер Юлия Витязева, намекнув, что американским политикам, в том числе и Пелоси, не стоит рассуждать на тему терроризма.

Не этой даме говорить про терроризм, с учетом того, какая вообще кредитная история у США — особенно в последние 100 лет. С учетом того, что Украина сейчас занимается терроризмом по отношению к мирным жителям за счет американского оружия. <…> США — спонсор терроризма. При этом список государств — спонсоров терроризма составляют именно США Юлия Витязева.

Включение в список не играет роли для России

Витязева напомнила, что зимой 2021 года в этот список вернули Кубу. Тогда госсекретарь Майк Помпео сослался на якобы неоднократную поддержку страной актов международного терроризма. В том числе речь шла об укрывании беглецов из США, а также лидеров колумбийских повстанцев. В актуальный перечень спонсоров терроризма, составляемый американским руководством, также входят Сирия, Иран и КНДР.

«Если посмотреть этот список <…> Это все те государства, которые разными способами противостоят американской экспансии и в которых не получилось сделать государственный переворот — по образу и подобию Украины. <…> „Мы вас начинаем демонизировать, душить санкциями, начинаем делать все, чтобы вы жили очень-очень плохо…“ И дальше по сценарию. Самый наглядный пример — Куба, которая буквально выживает под санкциями», — пояснила Витязева.

Она подчеркнула, что Куба при этом не сдается, что заслуживает большого уважения. Ведь у признания государством — спонсором терроризма есть свои последствия: дополнительные ограничения, определенная доза общественного порицания.

«В общем-то, все эти меры уже никакой роли для России не играют. Сделают нас страной-изгоем? Но как сделать нас страной-изгоем, если от нашего газа зависит вся Европа? <…> Это больше разговоры в пользу бедных. <…> Они будут на этом спекулировать», — подчеркнула публицист.

При этом Юлия Витязева сомневается, что Россию вообще признают государством — спонсором терроризма, ведь перелом в конфликте на Украине очевиден.