Отношения России и США находятся на нулевой точке, заявил Песков

Российско-американские отношения находятся на нулевой точке, диалог между двумя странами отсутствует, заявил в беседе с РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что говорить про итоги саммита Байдена и Путина в 2021 году — дело неблагодарное.

«Они не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах — дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует», — отметил Песков.

После саммита в Женеве в 2021 году Песков прокомментировал итоги переговоров на высшем уровне. Он отметил, что Соединенные Штаты не отказывались от сдерживания России, и это не может не иметь негативных последствий. О печальном состоянии двусторонних отношений Песков говорил и перед диалогом двух лидеров в декабре: тогда он призывал не ждать от встречи существенных результатов.