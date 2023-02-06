Мир 06 февраля 2023, 23:50 Число жертв во время землетрясений в Турции превысило 2300 AFAD: в результате землетрясения погибли 2316 человека, пострадали более 13 тысяч РИА «Новости»

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Количество погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 2316 человек, об этом сообщил генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар, его слова передало агентство Anadolu.

«В результате землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше погибли 2316 человек, 13 293 человека получили ранения», — говорится в сообщении.

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В стране объявлен общенациональный траур по погибшим в результате землетрясения, он продлится до 12 февраля включительно. По всей стране приспущены государственные флаги.

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Спасательные операции продолжаются. Очевидцы сняли на видео момент спасения нескольких человек в Газиантепе. Из-под завалов вытащили девушку, ребенка и мужчину.

Российские спасатели уже вылетели на помощь в пострадавшие районы Турции. Самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой министерства отправился из подмосковного аэропорта Жуковский, на борту находится замглавы МЧС Александр Чуприян. Два Ил-76 готовы вылететь на помощь турецким спасателям.