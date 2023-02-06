Мир 06 февраля 2023, 21:27 Первый самолет с российскими спасателями вылетел в Турцию ТАСС: первый самолет МЧС со спасателями и опергруппой вылетел в Турцию

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Из аэропорта Жуковский в Турцию вылетел самолет МЧС России Ан-148 со спасателями и оперативной группой министерства. Об этом сообщил ТАСС.

Сотрудники ведомства окажут Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. На борту первого спасательного экипажа — замглавы МЧС Александр Чуприян.

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Кроме этого, из Жуковского скоро вылетят еще два самолета Ил-76. Спасатели и кинологи привезут с собой спецтехнику для разбора завалов и поиска людей.

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Ранее сообщалось, что российские военные, которые находятся сейчас в Сирии, также помогут ликвидировать последствия землетрясения. 10 отрядов разбирают завалы, помогают в поисках пострадавших и оказывают первую медицинскую помощь. Также военные развернули шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи пострадавшим.

По последним данным, в Турции погибли около 1650 человек, в Сирии — 1060 жертв.