Мир 06 февраля 2023, 21:35 Общенациональный траур объявили в Турции Президент Турции Эрдоган объявил траур по жертвам землетрясения до 12 февраля РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур по жертвам землетрясений, которые произошли 6 февраля. Траур продлится семь дней, до 12 февраля. Заявление Эрдогана опубликовали в Twitter.

«В связи с землетрясениями в нашей стране был объявлен семидневный национальный траур. В воскресенье, 12 февраля, наш флаг будет приспущен до захода солнца во всех национальных и зарубежных представительствах», — говорится в заявлении президента.

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Число жертв землетрясения возросло до 1651, об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу Минздрава Турции Фахреттина Коджа. Еще 11 119 человек получили ранения.

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Мощнейшее за последние 80 лет землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. Обрушилось минимум 2800 зданий, пострадали два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Второй толчок магнитудой 7,8 случился в 13:24 по московскому времени, его отголоски ощутили в Алании, Анкаре, Авсалларе, Адане и Трабзоне. Землетрясение почувствовали жители Латакии, Дамаска и ряда других регионов Сирии, а также в столице Ливии.