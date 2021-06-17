«Зеленую плесень» впервые выявили в Индии у переболевшего ковидом

В индийском в городе Индаур у переболевшего ковидом пациента обнаружили грибковое заболевание «зеленая плесень». Предположительно, это первый подобный случай в стране, сообщило издание Hindustan Times.

«Зеленую плесень» обнаружили у 34-летнего мужчины, который последние полтора месяца провел в больнице в Индауре, куда поступил с поражением 90% легких. Он вылечился от ковида, но после этого у него начались кровотечения из носа и поднялась температура. Врачи думали, что у него мукормикоз, известный также как «черная плесень». Но оказалось, что у него «зеленая плесень». Это разновидность грибкового заболевания аспергиллез. Мужчину теперь будут лечить в Мумбаи.

В департаменте здравоохранения штата Мадхья-Прадеш сообщили, что это может быть первым случаем заболевания «зеленой плесенью» в Индии.

В мае в Индии умер первый пациент, у которого диагностировали «желтую плесень». Ему было 59 лет.

Вспышка «черной плесени» в Индии тоже произошла в мае. Инфекция поражала переболевших ковидом. А после этого в стране начали фиксировать и случаи «белой плесени».