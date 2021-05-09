Переболевших ковидом в Индии поразила «черная плесень»

В Индии на фоне катастрофической ситуации с коронавирусом участились случаи мукоромикоза. Эту редкую болезнь называют «черной плесенью» и все чаще наблюдают среди пациентов с ковидом или перенесших инфекцию, сообщила «Би-би-си».

Признаками мукоромикоза являются некротические поражения в носу и на небе. Болезнь поражает носовые пазухи, легкие и мозг. Многие пациенты жалуются на боль в глазах. Для больных диабетом, раком и ВИЧ эта болезнь смертельно опасна.

«Черная плесень» возникает после вдыхания спор грибка, которые встречаются в почве, растениях, гниющих фруктах и овощах, во влажных помещениях. Индийский врач Акшай Наир считает, что это заболевание все чаще встречается среди людей с коронавирусом, так как при лечении тяжелых форм ковида в стране используют стероиды. Они снижают воспаление, но ослабляют иммунитет и могут поднять уровень сахара в крови.

По наблюдениям медиков, мукоромикозом многие заболевают буквально через пару недель после выздоровления от ковида.

Российские вирусологи ранее получили образцы индийского штамма коронавируса.