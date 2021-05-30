Умер первый пациент с «желтой плесенью» в Индии

Первый пациент, у которого диагностировали «желтую плесень», скончался в госпитале города Газиабада в Индии. Об этом написало агентство PTI, сославшись на врачей.

Причина смерти — отравление организма токсинами. Мужчине было 59 лет.

Пациент попал в больницу с коронавирусом, но во время лечения у него выявили сразу три грибковых заболевания: «черную плесень», «белую плесень» и «желтую плесень».

По данным исследователей, до этого «желтую плесень» выявляли только у пресмыкающихся, но в последнее время в Индии зафиксировали уже два случая заражения среди людей. Второй пациент пока лечится, у него грибок обнаружили рядом с мозгом. Медики удалили индийцу половину пораженной челюсти. Тем не менее уровень заражения грибковой инфекцией у этого пациента ниже, чем у скончавшегося пациента. Сейчас Раджеш Кумар принимает противогрибковые препараты.

В Индии зарегистрировано около 12 тысяч случаев мукормикоза — «черной плесени». Она иногда развивается у пациентов с коронавирусом, которые долго получали стероиды или кислородную поддержку. Заболевание встречается и у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Из-за эпидемии «черной плесени» врачи удалили глаза тысячам людей. Также в стране есть случаи инфицирования «белой плесенью» и «желтой плесенью», но их гораздо меньше.

Среди симптомов Mucor septicus, или желтого гриба, числятся вялость, снижение или полная потеря аппетита и веса. Затем возникают нагноения, раны медленно заживают, начинается некроз тканей.