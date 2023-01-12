Мир 12 января 2023, 23:18 Зеленскому предрекли «тупик» после поражения в Соледаре Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский окажется в тупике после утраты Соледара РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своим правительством постепенно загоняет страну в тупик, заявил советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин. В своем YouTube-канале он раскритиковал руководство и добавил, что поражение ВСУ в боях за Соледар поставит крест на дальнейших успехах.

По словам Соскина, в случае утраты Соледара украинским военным придется сдать Артемовск. Он уточнил, что подразделениям ВСУ практически нечем сражаться — нет ни тяжелых танков, ни ракет, ни дальнобойных артиллерийских установок. Именно Зеленский и его команда загнали страну в тупик, отметил эксперт.

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«А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с [Андреем] Ермаком и женой своей. <…> Они все посмываются и все», — предположил Соскин.

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Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара. ВСУ потеряли около200 военнослужащих при попытке атаковать город. По мнению аналитика Михаила Онуфриенко, после Соледара «вагнеровцы» займутся освобождением Артемовска.