Эксклюзив 12 января 2023, 20:26 «Сотни километров». ВС России зачистят шахты Соледара от остатков ВСУ Военный аналитик Онуфриенко: ВС России предстоит зачистить сотни километров шахт Соледара

Читать 360tv в

Российским военнослужащим придется выполнять полицейскую функцию, зачищая от остатков ВСУ шахты Соледара, рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. В рамках совместного проекта с ведущей «360» Екатериной Малашенко он заявил, что после этого бойцы ЧВК «Вагнер» вплотную займутся освобождением Артемовска.

Ведущая напомнила, что украинская сторона несколько лет укрепляла позиции в Соледаре. А городские шахты сами по себе являются мощным укрепрайоном. По словам Онуфриенко, после освобождения Мариуполя у российских военных есть навыки для зачистки подобных позиций.

Реклама

«Все надо будет пройти пешком, ногами, никакая техника солдата не заменит. Солдатам придется пройти сотни километров тоннелей. Да, это время, но это уже не оборона — это действительно зачистка, больше полицейские мероприятия», — отметил он.

Реклама

Эксперт предположил, что займутся это работой бойцы «Вагнера». После этого они примутся за освобождение Артемовска.

ВС России взяли под полный контроль западную часть Соледара, заявил подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский. По его словам, после взятия города у военных появится возможность отрабатывать по трассе, ведущей из Славянска в Артемовск.