Зеленского призвали отстранить от власти после его слов о ядерной войне | 360°

Мир 03 ноября 2022, 10:45 Зеленского призвали отстранить от власти после его слов о ядерной войне РИА «Новости»: Зеленского захейтили в Twitter за предложение не бояться ядерной войны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пользователи Twitter призвали отстранить президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что бояться ядерной войны не стоит. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Можем ли мы перестать поддерживать этого человека? Вероятно, его ждет золотой парашют от США. Он сидит со своими приятелями и разрушает свою нацию», — написал один пользователь.

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Другой заявил, что Зеленский чертовски опасен и его нужно отстранить от власти. Он сказал, что «сыт по горло его нытьем и самонадеянностью».

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Третий обратился к кукловодам Зеленского с просьбой сообщить украинскому лидеру, что он «лишился рассудка».

Среди других комментариев: «Этот человек болен!», «Самый высокооплачиваемый клоун на планете» и утверждение, что Зеленский «бросил свою страну и ее народ в ад, а теперь ждет, чтобы погрузить мир во тьму».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ядерной войны бояться не стоит. При этом за последний месяц он сам несколько раз отличился «ядерными» высказываниями. В частности, сказал, что по России следует нанести превентивные удары. Но потом он попытался объяснить, что имел в виду удар санкциями, а не ядерным оружием.