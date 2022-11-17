Мир 17 ноября 2022, 14:32 Зеленский заявил, что уже на 100% на уверен в падении российских ракет в Польше Президент Зеленский усомнился в том, что в Польше упали российские ракеты Twitter

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не уверен на 100% в версии, согласно которой в Польше 15 ноября упали российские ракеты. Такое заявление он сделал во время выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на сто процентов, я думаю, что мир тоже не знает на сто процентов. <…> Пока расследование не завершено, мы не можем говорить, какого типа была ракета, обломки которой упали на территории Польши», — сказал он.

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По его словам, в момент случившегося украинские силы задействовали свои ПВО из-за российских ударов. Президент Украины подчеркнул, что сейчас важно провести расследование. Накануне Зеленский утверждал, украинская сторона не замешана в ЧП со взрывами в Польше.

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Ракеты упали в польской деревне Пшеводув 15 ноября. В результате случившегося два человека погибла. Сначала Запад стал обвинять в случившемся Россию. Однако позже Польша заявила, что, скорее всего, на ее территории упали украинские ракеты. Этой же версии придерживался и Пентагон.