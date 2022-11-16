Мир 16 ноября 2022, 22:16 Глава Пентагона согласился с выводом Польши о падении ракеты под Люблином Глава Пентагона: данные США подтверждают падение украинской ракеты под Люблином Telegram

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Минобороны США располагают информацией, подтверждающей выводы властей Польши, согласно которым на территории республики упала украинская ракета системы ПВО, заявил глава ведомства Ллойд Остин. Его слова привел ТАСС.

Расследование обстоятельств инцидента продолжается, подчеркнул глава Пентагона. Американская сторона «всеми способами» помогает Польше, добавил он. Ллойд не сомневается в возможности Варшавы провести расследование «надлежащим образом». Однако пока делать выводы преждевременно.

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«Мы не станем забегать вперед, но наша информация подтверждает, что ранее заявил президент Польши. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за украинской ракеты ПВО», — подытожил министр.

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Однако Украина не согласилась с выводами Польши и США. Президент Владимир Зеленский утверждает, что упавшая под Люблином ракета — не украинская. Вместе с тем в Белом доме винят в инциденте Россию вне зависимости от окончательных результатов расследования.