Зеленский: границы Украины не изменятся, несмотря на действия России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении нации к заявил, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Видео опубликовали в Telegram-канале офиса главы государства.

«У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ», — заявил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что решение России признать независимость ЛНР и ДНР означает выход РФ из Минских соглашений. Президент добавил, что Украина уже инициировала экстренный саммит «Нормандской четверки».

«Инициирован экстренный созыв саммита „нормандской четверки“. Я инициировал созыв заседания Совета Безопасности ООН, проведение специального заседания ОБСЕ», — сказал Зеленский

Он также добавил, что Украина верна дипломатическому пути урегулирования ситуации в стране.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.