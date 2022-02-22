Украина в ООН потребовала отменить решение России о признании ЛНР и ДНР

Украина настаивает на том, что решение России о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР должно быть отменено. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

«Мы требуем от России отменить решение о признании ДНР и ЛНР, а также вернуться за стол переговоров. Мы осуждаем приказ о размещении дополнительных оккупационных российских сил на территории Украины», — сказал он во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного ситуации на Украине. Его процитировало РИА «Новости».

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что российская сторона готова к переговорам, но не допустит бойни в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам 21 февраля и заявил о необходимости признания суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, мир предпочитает не видеть того геноцида и ужаса, который происходит в Донбассе. Ведь там ни одного дня, по его словам, не обходится без убийства мирных жителей и обстрелов.

Также 21 февраля Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира в Донбассе Вооруженными силами РФ.

Ситуация в Донбассе обострилась на прошлой неделе. Руководство Донецкой и Луганской народных республик сообщило об обстрелах со стороны украинских силовиков. В связи с этим власти ДНР и ЛНР приняли решение о временной эвакуации граждан в Ростовскую область. Речь шла о женщинах, детях и пожилых.