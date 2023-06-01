Мир 01 июня 2023, 11:15 Зеленский возложил ответственность за вступление Украины в НАТО на сам альянс Президент Зеленский: Украина готова вступить в НАТО и ждет, когда альянс примет ее Unsplash

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Интеграция с Западом важна для Украины. Страна готова вступить в НАТО и ждет решения альянса. Президент Владимир Зеленский заявил об этом перед саммитом Европейского политического сообщества в Молдавии, сообщил ТАСС.

Он первым из лидеров стран приехал в Кастел Мими в городе Бульбоака, пообщался с коллегой Майей Санду и выступил перед прессой. Владимир Зеленский заявил, что верит в европейское будущее Украины и рассчитывает на единство своих иностранных партнеров.

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«Украина готова ко вступлению в НАТО, и мы ждем, когда альянс будет готов принять нас», — сказал глава государства.

Владимир Зеленский 1 июня примет участие в саммите Европейского политического сообщества, обсудит с президентом Молдавии двусторонние отношения, приоритетные и инфраструктурные проекты.

В этот же день в Норвегии начнется неформальная встреча министров иностранных дел стран — членов НАТО. Перед мероприятием глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что несмотря на политику открытых дверей, альянсу не стоит расширяться до завершения украинского конфликта. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ предупреждал, что для вступления в НАТО Украине придется провести масштабные реформы и заручиться поддержкой его членов.