Мир 01 июня 2023, 10:37 МИД Германии выступил против расширения НАТО во время конфликта на Украине Глава МИД ФРГ Бербок: НАТО не может обсуждать расширение до окончания конфликта на Украине РИА «Новости»

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Двери НАТО открыты для новых союзников, однако до завершения конфликта на Украине не стоит обсуждать прием новых членов. Об этом на встрече министров иностранных дел стран альянса в Осло сказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее процитировал ТАСС.

Она напомнила, что Североатлантический альянс провозгласил политику открытых дверей. Прием Финляндии и будущая интеграция Швеции, по словам Анналены Бербок, доказали это. Министр заявила, что каждое государство само решит, в каком оборонительном союзе ему состоять, однако в случае с Украиной спешить не стоит.

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«Одновременно ясно, что в разгар конфликта мы не можем говорить о вступлении новых членов», — сказала она.

Очередная неформальная встреча министров иностранных дел стран в составе НАТО открылась в Норвегии. В течение двух дней они обсудят кризис на Украине, столкновения в Косове, итоги выборов президента Турции и другие вопросы.

Страны — члены НАТО в начале мая обсудили за закрытыми дверьми расширение альянса. Представители США и Германии отказались брать на себя ответственность и принимать Украину. Они призвали сосредоточиться на оказании ей военной помощи.