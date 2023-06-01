01 июня 2023, 10:37
МИД Германии выступил против расширения НАТО во время конфликта на Украине
Глава МИД ФРГ Бербок: НАТО не может обсуждать расширение до окончания конфликта на Украине
Двери НАТО открыты для новых союзников, однако до завершения конфликта на Украине не стоит обсуждать прием новых членов. Об этом на встрече министров иностранных дел стран альянса в Осло сказала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее процитировал ТАСС.
Она напомнила, что Североатлантический альянс провозгласил политику открытых дверей. Прием Финляндии и будущая интеграция Швеции, по словам Анналены Бербок, доказали это. Министр заявила, что каждое государство само решит, в каком оборонительном союзе ему состоять, однако в случае с Украиной спешить не стоит.
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«Одновременно ясно, что в разгар конфликта мы не можем говорить о вступлении новых членов», — сказала она.
Очередная неформальная встреча министров иностранных дел стран в составе НАТО открылась в Норвегии. В течение двух дней они обсудят кризис на Украине, столкновения в Косове, итоги выборов президента Турции и другие вопросы.
Страны — члены НАТО в начале мая обсудили за закрытыми дверьми расширение альянса. Представители США и Германии отказались брать на себя ответственность и принимать Украину. Они призвали сосредоточиться на оказании ей военной помощи.
Германия
НАТО
Украина
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