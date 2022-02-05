Названы условия вступления Украины в НАТО

НАТО не рассматривает Украину в качестве потенциального члена альянса в обозримом будущем. С таким заявлением в эфире телеканала France 24 выступил заместитель генерального секретаря военного объединения Мирча Джоанэ.

Он пояснил, что для вступления Украины НАТО между членами альянса должен быть консенсус. Но пока ряд стран выступают резко против даже для вручения статуса кандидата на включение в альянс.

«Украине нужно многое реформировать внутри страны», — добавил Джоанэ.

Заместитель генерального секретаря особо подчеркнул, что наложить вето на вступление Украины в альянс третья сторона не может. Это решение исключительно организации и страны, которая хочет туда попасть.

Джоанэ добавил, что НАТО не рассматривает возможность вмешательства в случае нападения России на Украину. Он пояснил, что страна получает максимум поддержки, но вмешательства альянса в военные действия не будет.

Сообщения о подготовке России к наступлению на Украину в западных СМИ начали появляться несколько месяцев назад. Сейчас такие заявления делают западные политики. Всю эту информацию опровергали российские дипломаты и представители власти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что раскачиванием ситуации занимаются только заинтересованные в эскалации конфликта представители стран Запада и НАТО. Он подчеркивал, что Россия не несет угрозы для соседней страны, а Европа и США используют этот предлог для поставки на Украину оружия.