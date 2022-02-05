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    05 февраля 2022, 00:05

    Названы условия вступления Украины в НАТО

    Представитель НАТО Джоанэ назвал условия вступления Украины: реформы и согласие альянса

    Анатолий Минкин

    НАТО не рассматривает Украину в качестве потенциального члена альянса в обозримом будущем. С таким заявлением в эфире телеканала France 24 выступил заместитель генерального секретаря военного объединения Мирча Джоанэ.

    Названы условия вступления Украины в НАТО

    Он пояснил, что для вступления Украины НАТО между членами альянса должен быть консенсус. Но пока ряд стран выступают резко против даже для вручения статуса кандидата на включение в альянс.

    «Украине нужно многое реформировать внутри страны», — добавил Джоанэ.

    Заместитель генерального секретаря особо подчеркнул, что наложить вето на вступление Украины в альянс третья сторона не может. Это решение исключительно организации и страны, которая хочет туда попасть.

    Джоанэ добавил, что НАТО не рассматривает возможность вмешательства в случае нападения России на Украину. Он пояснил, что страна получает максимум поддержки, но вмешательства альянса в военные действия не будет.

    Сообщения о подготовке России к наступлению на Украину в западных СМИ начали появляться несколько месяцев назад. Сейчас такие заявления делают западные политики. Всю эту информацию опровергали российские дипломаты и представители власти.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что раскачиванием ситуации занимаются только заинтересованные в эскалации конфликта представители стран Запада и НАТО. Он подчеркивал, что Россия не несет угрозы для соседней страны, а Европа и США используют этот предлог для поставки на Украину оружия.