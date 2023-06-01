Мир 01 июня 2023, 10:13 Зеленский первым приехал на европейский саммит в Молдавию Moldpres: Зеленский приехал в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества Flickr

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В Молдавии пройдет саммит Европейского политического сообщества. Первым из глав государств в город Бульбоака приехал президент Украины Владимир Зеленский, сообщило агентство Moldpres.

«Владимир Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в [винодельню] Кастел Мими в городе Бульбоака», — сообщили журналисты.

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Организаторы из соображений безопасности до последнего момента не подтверждали и не опровергали личное участие политика в саммите. Его встретила рукопожатием президент Молдавии Майя Санду.

Саммит Европейского политического сообщества откроется в полдень, затем начнутся заседания рабочих групп по вопросам безопасности, энергетики и сотрудничества, двусторонние встречи и общая пресс-конференция. В мероприятиях примут участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, президенты и премьер-министры Азербайджана, Швейцарии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Португалии, Грузии, Армении, Мальты и других стран.

В Молдавии по инициативе Майи Санду создадут центр по борьбе с пропагандой «Патриот». Ему поручат работать с противниками евроинтеграции.