Зеленский утвердил санкции против Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины о санкциях против депутата Виктора Медведчука. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса президента Украины.

Кроме главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в санкционные списки попала его жена Оксана Марченко, а также еще восемь человек: пять россиян, трое украинцев и один гражданин Китая. Кроме того, санкции ввели против 19 компаний. Все фигуранты списка проходят по статье «Финансирование терроризма».

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о введении санкций против депутата Рады Медведчука и его супруги. Они предусматривают запрет на любые операции с имуществом семьи на три года.

Оксана Марченко — известная на Украине телеведущая. Сегодня она объявила, что вступит в партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы защитить украинцев от произвола и беззакония, которые позволяет себе власть.

«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора», — заявила она.

Комментируя решение СНБО Украины о санкциях, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия официального Киева репрессиями против собственных граждан, политиков и СМИ.