Песков назвал санкции против Медведчука началом репрессий на Украине

Репрессивные настроения властей Украины в отношении собственных граждан, политиков и средств массовой информации вызывают беспокойство Кремля. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции против депутата Верховной рады Виктора Медведчука.

Песков пояснил, что Украина для России соседняя страна, поэтому санкционная политика, которую начал официальный Киев, не может оставаться без внимания.

«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины», — перечислил Песков.

Как сообщила «Газета.ru», представитель Кремля отметил, что возникает вопрос, кто стоит за таким поведением Киева. При этом все это происходит на фоне ухудшения экономической ситуации на Украине, проблемами с ЖКХ и так далее.

По словам Пескова все подобная репрессивная политика Украины может привести к тому, что ситуацию на юго-востоке власти захотят решить силовым способом. Все это не может оставаться без внимания со стороны Москвы, подытожил он.

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины объявил о санкциях в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Введенные ограничения предусматривают запрет на любые операции с имуществом семьи на три года.

В ведомстве пояснили, что ввели санкции против политика и его супруги по статье «Финансирование терроризма».

Офис президента Украины ввел отдельные санкции по этой же статье против 19 юридических и восьми физических лиц. Известно, что под ограничения попали компании-владельцы пяти самолетов, которые летали по маршруту «Киев — Москва», а также фирмы, занимавшиеся обслуживанием бортов.

Это не первые санкции в отношении оппозиционных украинских политиков, которые ввел СНБО. Ранее под ограничения попал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак, а также принадлежащие ему телеканалы «112 Украина», ZIK и Newsone.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что блокировка телеканалов связана с тем, что там пропагандировали антигосударственные взгляды.

В ответ депутаты Верховной рады объявили о начале процедуры импичмента президента. Решение Зеленского назвали противоречащим Конституции страны и попыткой установить диктатуру.