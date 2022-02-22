НАТО осудил решение России признать ЛНР и ДНР

Признание Россией республик Донбасса серьезно подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Владимир Путин вечером 21 февраля принял решение признать ЛНР и ДНР. По его словам, Россия до последнего пыталась сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев не сделал ничего для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

«Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию», — написал он в Twitter.

Донецк, в свою очередь, с ликованием воспринял новость о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Собравшиеся на центральной площади города люди встретили решение России аплодисментами.

За признание ЛНР и ДНР на Россию будут наложены санкции. Такое заявление сделали председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.