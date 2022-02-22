НАТО осудил решение России признать ЛНР и ДНР
НАТО призвал Москву прекратить разжигать конфликт на Украине
Признание Россией республик Донбасса серьезно подрывает усилия по урегулированию кризиса на Украине. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Владимир Путин вечером 21 февраля принял решение признать ЛНР и ДНР. По его словам, Россия до последнего пыталась сохранить территориальную целостность Украины, однако Киев не сделал ничего для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине.
«Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию», — написал он в Twitter.
Донецк, в свою очередь, с ликованием воспринял новость о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Собравшиеся на центральной площади города люди встретили решение России аплодисментами.
За признание ЛНР и ДНР на Россию будут наложены санкции. Такое заявление сделали председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.