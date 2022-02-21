Евросоюз пообещал ответить санкциями на признание Россией республик Донбасса

За признание ЛНР и ДНР на Россию будут наложены санкции. Такое заявление сделали председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель.

Во время обращения к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил о признании ЛДНР. Это решение является нарушением международного права.

«Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту», — сказано в сообщении.

Донецк с ликованием воспринял новость о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Собравшиеся на центральной площади города люди встретили решение России аплодисментами.

Заявления официального Киева о намерениях снова создать ядерное оружие, по мнению президента РФ Владимира Путина, не являются пустой болтовней. Россия, по его словам, не может остаться в стороне от этого.